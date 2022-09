Legambiente: Un clima di morte. Ecco i dati sui rischi per la Campania legati agli eventi estremi (Di giovedì 22 settembre 2022) Con la crisi climatica non si scherza, si può anche morire, servono interventi non più rimandabili. Secondo i dati del report del Sistema HHWW e della sorveglianza della mortalità associata alle ondate di calore (fonte Ministero della Salute) elaborati da Legambiente aggiornato al 15 agosto, nel mese di luglio l’eccesso di mortalità nella città di Napoli è stato del 26% ed ha interessato tutte le classi con età superiore a 65 anni. Per la città di Napoli sono state evidenziate 6 giornate da bollino rosso caldo intenso e 10 da bollino giallo con una temperatura superiore alla media di periodo di circa 2.5°C. Anche durante la prima metà di agosto la mortalità è stata superiore all’atteso con un +19% per la città di Napoli, con ben 11 giornate da bollino giallo. È quanto denuncia Legambiente , alla vigilia dello sciopero ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 settembre 2022) Con la crisitica non si scherza, si può anche morire, servono interventi non più rimandabili. Secondo idel report del Sistema HHWW e della sorveglianza della mortalità associata alle ondate di calore (fonte Ministero della Salute) elaborati daaggiornato al 15 agosto, nel mese di luglio l’eccesso di mortalità nella città di Napoli è stato del 26% ed ha interessato tutte le classi con età superiore a 65 anni. Per la città di Napoli sono state evidenziate 6 giornate da bollino rosso caldo intenso e 10 da bollino giallo con una temperatura superiore alla media di periodo di circa 2.5°C. Anche durante la prima metà di agosto la mortalità è stata superiore all’atteso con un +19% per la città di Napoli, con ben 11 giornate da bollino giallo. È quanto denuncia, alla vigilia dello sciopero ...

Legambiente : La mappa dell’Italia fossile: ecco i 120 progetti al Mite legati a fonti inquinanti. Legambiente: “Corsa al gas in… - petergomezblog : La mappa dell’Italia fossile: ecco i 120 progetti al Mite legati a fonti inquinanti. Legambiente: “Corsa al gas in… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: La mappa dell’Italia fossile: ecco i 120 progetti al Mite legati a fonti inquinanti. Legambiente: “Corsa al gas in bar… - massimoneri90 : La mappa dell’Italia fossile: ecco i 120 progetti al Mite legati a fonti inquinanti. Legambiente: “Corsa al gas in… - LegambienteTosc : RT @Legambiente: #ClimateStrike In Italia più di 120 le infrastrutture a fonti fossili in valutazione presso il @MiTE_IT: una strategia per… -