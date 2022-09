La campagna Shining Bright Vision per l’AI 22 23 punta sui contrasti di luce e texture #clips #clipsofficial #clipsfw2223

Leggi su amica

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il bianco e nero sono lo yin e yang della moda. Opposti e contrastanti, simbolici, puri e dal forte impatto grafico. Con il loro fascino senza tempo rappresentano un classico che non perde mai il suo smalto. E che continua a ispirare designer e grandi griffe, stagione dopo stagione. Le possibilità di combinazione tra loro sono infinite. Per questo non possono mancare nel guardaroba perfetto. Ovvero quell’armadio che riesce a offrire ogni volta l’outfit ideale per le occasioni in cui si ricerca l’eleganza. Proprio come la collezione Clips autunno inverno 2022/23. Chesul binomio black & white, dimostrando ancora una volta quanto sia creativo, ricco di charme e tutt’altro che noioso. La camicia a stampa pitone si abbina ai pantaloni skinny decorati da borchie metalliche canna di fucile. Clips autunno inverno 2022/23: Shiming...