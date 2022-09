Kanye West: divorzio con Gap e problemi con Adidas. Il suo status di miliardario è a rischio (Di giovedì 22 settembre 2022) Altroché Al passo con i Kardashian, rimanere aggiornati con le scelte di Ye è un lavoro a tempo pieno. L’artista, precedentemente noto come Kanye West, nell’arco delle ultime settimane si era lamentato sui social dei propri rapporti con le aziende Gap e Adidas. La sua insoddisfazione è un lampo a ciel sereno, che arriva pochi giorni dopo aver annunciato su Instagram l’apertura di nuovi negozi e lanci di nuove collezioni. Ma si sa, il rapper di Donda è famoso per la sua impulsività che questa volta, però, mette a rischio il suo titolo di miliardario. È la fine di Yeezy x Gap, ma cosa ne sarà di Adidas? Kanye West e Gap: la partnership è giunta al termine “Gap non lascia a Ye altra scelta che porre fine alla loro collaborazione” si legge in una lettera ... Leggi su iodonna (Di giovedì 22 settembre 2022) Altroché Al passo con i Kardashian, rimanere aggiornati con le scelte di Ye è un lavoro a tempo pieno. L’artista, precedentemente noto come, nell’arco delle ultime settimane si era lamentato sui social dei propri rapporti con le aziende Gap e. La sua insoddisfazione è un lampo a ciel sereno, che arriva pochi giorni dopo aver annunciato su Instagram l’apertura di nuovi negozi e lanci di nuove collezioni. Ma si sa, il rapper di Donda è famoso per la sua impulsività che questa volta, però, mette ail suo titolo di. È la fine di Yeezy x Gap, ma cosa ne sarà die Gap: la partnership è giunta al termine “Gap non lascia a Ye altra scelta che porre fine alla loro collaborazione” si legge in una lettera ...

