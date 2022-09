Italia-Inghilterra, Tonali in dubbio: nella rifinitura si allena a parte (Di giovedì 22 settembre 2022) Si è svolta a Coverciano la seduta di allenamento di vigilia della Nazionale in vista della sfida in programma domani sera, a San Siro, fra Italia e Inghilterra e valida per il girone di Nations League. Non si sta allenando sul terreno di gioco insieme al resto dei suoi compagni il centrocampista Sandro Tonali, reduce da un affaticamento muscolare e il cui impiego per la gara contro gli inglesi è in forte dubbio. Prima che la rosa azzurra iniziasse a lavorare il c.t. ha chiesto di fare un applauso per Davide Frattesi che proprio oggi compie 23 anni. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Si è svolta a Coverciano la seduta dimento di vigilia della Nazionale in vista della sfida in programma domani sera, a San Siro, frae valida per il girone di Nations League. Non si stando sul terreno di gioco insieme al resto dei suoi compagni il centrocampista Sandro, reduce da un affaticamento muscolare e il cui impiego per la gara contro gli inglesi è in forte. Prima che la rosa azzurra iniziasse a lavorare il c.t. ha chiesto di fare un applauso per Davide Frattesi che proprio oggi compie 23 anni. SportFace.

