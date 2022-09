Iran, donne danno fuoco al proprio hijab: continuano le proteste per l’uccisione di Mahsa Amini – Video (Di giovedì 22 settembre 2022) In Iran centinaia di persone scendono in piazza in tutto il Paese per protestare contro la leadership clericale Iraniana, in seguito alla morte della giovane donna Iraniana Mahsa Amini dopo il suo arresto da parte della polizia moralista di Teheran. Nel Video, alcune manifestanti bruciano i propri hijab. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Incentinaia di persone scendono in piazza in tutto il Paese per protestare contro la leadership clericaleiana, in seguito alla morte della giovane donnaianadopo il suo arresto da parte della polizia moralista di Teheran. Nel, alcune manifestanti bruciano i propri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

