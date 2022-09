"Fino a due euro in più". Il caro energia minaccia l'olio (Di giovedì 22 settembre 2022) I rincari di materie prime, gasolio e bolletta energetica mettono a rischio la produzione dell'olio extravergine Made in Italy: "Previsti cali Fino al 40 per cento e aumenti Fino a due euro sul prodotto finale" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) I rincari di materie prime, gase bolletta energetica mettono a rischio la produzione dell'extravergine Made in Italy: "Previsti calial 40 per cento e aumentia duesul prodotto finale"

