Esa: entro 2030 sulla Luna. Cristoforetti o Parmitano? (Di giovedì 22 settembre 2022) L'Esa ha presentato a Parigi la squadra di sette astronauti pronti per l'addestramento che passo dopo passo riporterà l'umanità sulla Luna. Fra loro gli italiani Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano, il francese Thomas Pesquet, i tedeschi Alexander Gerst e Matthias Maurer, il danese Andreas Mogensen e il britannico Tim Peake."Durante questo decennio, tre astronauti dell'ESA voleranno al Lunar Gateway, la stazione permanente che stiamo costruendo intorno alla Luna, il nostro avamposto per prepararci all'esplorazione a lungo termine - ha spiegato David Parker, direttore dell'esplorazione umana e robotica all'Esa - se tutto va bene, se tutto funziona, entro la fine di questo decennio, penso che saremo pronti per inviare il primo astronauta europeo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 settembre 2022) L'Esa ha presentato a Parigi la squadra di sette astronauti pronti per l'addestramento che passo dopo passo riporterà l'umanità. Fra loro gli italiani Samanthae Luca, il francese Thomas Pesquet, i tedeschi Alexander Gerst e Matthias Maurer, il danese Andreas Mogensen e il britannico Tim Peake."Durante questo decennio, tre astronauti dell'ESA voleranno alr Gateway, la stazione permanente che stiamo costruendo intorno alla, il nostro avamposto per prepararci all'esplorazione a lungo termine - ha spiegato David Parker, direttore dell'esplorazione umana e robotica all'Esa - se tutto va bene, se tutto funziona,la fine di questo decennio, penso che saremo pronti per inviare il primo astronauta europeo ...

Affaritaliani : Esa: entro questo decennio un astronauta europeo andrà sulla Luna - SA_Casilina : RT @LazioInnova: ?????#ESABIC Lazio, ultima finestra per fare domanda nel 2022! ??Candidature entro il 4 novembre 2022 ??Il 6 ottobre sarà o… - LazioInnova : ?????#ESABIC Lazio, ultima finestra per fare domanda nel 2022! ??Candidature entro il 4 novembre 2022 ??Il 6 ottobre… - naomicrtz : @penelopeav11 Con esa frase me entro un flashback - mcastel : RT @beppe_grillo: L'ESA chiederà ai suoi Stati membri di finanziare un programma per l’energia solare spaziale entro la fine dell’anno. Il… -