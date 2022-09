Elezioni: Letta, 'Sud non si salva con derby Lega-M5S' (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Da un punto di vista elettorale un risultato importante del M5S al Sud ci favorisce, rende contendibili anche collegi uninominali che in teoria non lo erano. Politicamente è la conferma del grande disagio del Sud che si sente abbandonato e che si aggrappa al reddito di cittadinanza, che il M5S sta usando come bandiera. Ma noi sul Sud ci siamo, molto meglio che negli ultimi anni, questa è l'ultima occasione per farlo rialzare e per questo da Taranto abbiamo lanciato il nostro piano per il Mezzogiorno, che non si salva con un derby tra Lega nord e il M5S nelle vesti di Lega Sud". Lo dice il segretario Pd, Enrico Letta, in una intervista a 'La Repubblica'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Da un punto di vista elettorale un risultato importante del M5S al Sud ci favorisce, rende contendibili anche collegi uninominali che in teoria non lo erano. Politicamente è la conferma del grande disagio del Sud che si sente abbandonato e che si aggrappa al reddito di cittadinanza, che il M5S sta usando come bandiera. Ma noi sul Sud ci siamo, molto meglio che negli ultimi anni, questa è l'ultima occasione per farlo rialzare e per questo da Taranto abbiamo lanciato il nostro piano per il Mezzogiorno, che non sicon untranord e il M5S nelle vesti diSud". Lo dice il segretario Pd, Enrico, in una intervista a 'La Repubblica'.

VittorioSgarbi : L’esponente dei social democratici tedeschi Klingbeil in un incontro a Berlino con Letta: “Sarebbe importante che… - marattin : Ieri Letta ha dichiarato che non governerebbe mai con Fratoianni. Domandarsi perché, allora, alle elezioni si prese… - Adnkronos : #Elezioni2022, #Letta a #Renzi: 'Meglio pisano col bus che fiorentino coi jet...' - cnitalia1 : New video by Tele Italia: Letta: Se vinco le elezioni ecco cosa farò al primo Consiglio dei ministri - Segnale_Orario : RT @tartaro7: La ciotola multiverso di Canoanziano e i risultati elettorali. (1/3) #elezioni #elezionipolitiche2022 #Letta #Meloni #Calenda… -