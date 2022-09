Diagnosi Osteoporosi: workshop di SIOT su REMS (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) - Tre seminari a Roma, Torino e Bari, organizzati dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia per spiegare le caratteristiche della nuova tecnologia diagnostica Roma, 22 settembre 2022.L'Osteoporosi è una malattia subdola perché asintomatica e quindi di difficile Diagnosi. In Italia colpisce una donna oltre i 50 anni su tre e un uomo oltre i 60 anni su otto, rappresentando un grave problema di salute pubblica, con costi sanitari e sociali elevati. Si stima che ogni anno al mondo, le fratture derivanti da Osteoporosi siano pari a 9 milioni. Anche guardando a questi dati, l'azienda biomedica italiana Echolight, spin-off del CNR di Lecce, ha brevettato un sistema diagnostico innovativo. Si chiama REMS, acronimo di Radiofrequency Ecographic Multi Spectrometry, sistema già inserito nelle Linee Guida ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) - Tre seminari a Roma, Torino e Bari, organizzati dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia per spiegare le caratteristiche della nuova tecnologia diagnostica Roma, 22 settembre 2022.L'è una malattia subdola perché asintomatica e quindi di difficile. In Italia colpisce una donna oltre i 50 anni su tre e un uomo oltre i 60 anni su otto, rappresentando un grave problema di salute pubblica, con costi sanitari e sociali elevati. Si stima che ogni anno al mondo, le fratture derivanti dasiano pari a 9 milioni. Anche guardando a questi dati, l'azienda biomedica italiana Echolight, spin-off del CNR di Lecce, ha brevettato un sistema diagnostico innovativo. Si chiama, acronimo di Radiofrequency Ecographic Multi Spectrometry, sistema già inserito nelle Linee Guida ...

