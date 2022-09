David Silva, multa per aggressione: aveva colpito una donna in una rissa (Di giovedì 22 settembre 2022) SAN SEBASTIAN (Spagna) - multa di 1080 euro per aver aggredito una giovane donna in una rissa nell'ultimo carnevale di Maspalomas: questa è la decisione arrivata nei confronti di David Silva . Il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 settembre 2022) SAN SEBASTIAN (Spagna) -di 1080 euro per aver aggredito una giovanein unanell'ultimo carnevale di Maspalomas: questa è la decisione arrivata nei confronti di. Il ...

