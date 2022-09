Dante di Pupi Avati nasce da uno spunto intelligente ma diventa didascalico (Di giovedì 22 settembre 2022) L'espediente narrativo di affidare il punto di vista a Boccaccio si perde in una realizzazione che guarda troppo al passato Leggi su wired (Di giovedì 22 settembre 2022) L'espediente narrativo di affidare il punto di vista a Boccaccio si perde in una realizzazione che guarda troppo al passato

