Da Torre Annunziata a Lecce per uccidere la ex: ergastolo confermato in appello (Di giovedì 22 settembre 2022) I giudici della Corte d'Assise d'appello di Lecce hanno confermato la condanna all'ergastolo per Salvatore Carfora, il 39enne di Torre Annunziata che il primo febbraio 2021 uccise...

