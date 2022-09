Calcio: Napoli, distrazione del legamento peroneo per Politano (Di giovedì 22 settembre 2022) Napoli, 22 set. - (Adnkronos) - Dopo il suo ritorno a Napoli dal ritiro della nazionale azzurra a Coverciano, è arrivato il responso dell'infortunio di Matteo Politano: distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. I tempi di recupero, ancora da stimare, dovrebbero agirarsi tra le 3 e le 5 settimane. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022), 22 set. - (Adnkronos) - Dopo il suo ritorno adal ritiro della nazionale azzurra a Coverciano, è arrivato il responso dell'infortunio di Matteodelastragalico anteriore destro. I tempi di recupero, ancora da stimare, dovrebbero agirarsi tra le 3 e le 5 settimane.

