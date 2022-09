Biglietti per la mostra su Lucio Dalla all’Ara Pacis di Roma: prezzi e orari (Di giovedì 22 settembre 2022) Al via la mostra su Lucio Dalla all’Ara Pacis di Roma: da oggi e fino al 6 gennaio 2023 sarà possibile accedere all’esposizione per assaporare le atmosfere delle canzoni immortali di Lucio Dalla. L’artista è scomparso ormai 10 anni fa ma il suo ricordo rimarrà indelebile. Ecco che allora una mostra diventa l’occasione perfetta per riassaporare le atmosfere della sua musica, tra cimeli e oggetti vari, immagini e strumenti musicali. Ma soprattutto i cappelli, immancabili nel suo guardaroba, quelli che hanno sempre contraddistinto il suo look. E ancora abiti di scena, le locandine dei film, le copertine di album e singoli e le prime stesure dei brani che lo hanno reso celebre. Una mostra-evento su ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Al via lasudi: da oggi e fino al 6 gennaio 2023 sarà possibile accedere all’esposizione per assaporare le atmosfere delle canzoni immortali di. L’artista è scomparso ormai 10 anni fa ma il suo ricordo rimarrà indelebile. Ecco che allora unadiventa l’occasione perfetta per riassaporare le atmosfere della sua musica, tra cimeli e oggetti vari, immagini e strumenti musicali. Ma soprattutto i cappelli, immancabili nel suo guardaroba, quelli che hanno sempre contraddistinto il suo look. E ancora abiti di scena, le locandine dei film, le copertine di album e singoli e le prime stesure dei brani che lo hanno reso celebre. Una-evento su ...

