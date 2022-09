Zelensky contro la Superlega | «Il calcio è gioia | non denaro»

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il presidente dell’Ucraina Volodymyre il presidente della UEFA Aleksander Ceferin hanno avuto un contatto telefonico, nei giorni scorsi. Lo rende noto la federdell’Ucraina, con una nota. “Il Presidente dell’Ucraina ha ringraziato il Presidente UEFA per il supporto dei nostri atleti e per la sua ferma posizione intransigente, nonché per il suo aiuto nel L'articolo proviene dae Finanza.