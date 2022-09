Violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, 54enne rimesso in libertà (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Benevento, Dott.ssa Monaco, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto e di giudizio direttissimo, ha disposto la scarcerazione di Vincenzo D’Onofrio, di Arpaia, di 54 anni, difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio. Ricordiamo che D’Onofrio è stato tratto in arresto nel pomeriggio del 20 settembre scorso nella flagranza dei reati di Violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, presuntivamente perpetrati al momento della notifica dell’atto di confisca di un veicolo. La Dott.ssa Monaco, accogliendo la tesi difensiva degli avvocati Fucci e Servodio, ha disposto la rimessione in libertà del D’Onofrio ed ha rinviato l’udienza al prossimo 8 febbraio per disporre accertamenti sulla sussistenza della capacità di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Benevento, Dott.ssa Monaco, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto e di giudizio direttissimo, ha disposto la scarcerazione di Vincenzo D’Onofrio, di Arpaia, di 54 anni, difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio. Ricordiamo che D’Onofrio è stato tratto in arresto nel pomeriggio del 20 settembre scorso nella flagranza dei reati di, presuntivamente perpetrati al momento della notifica dell’atto di confisca di un veicolo. La Dott.ssa Monaco, accogliendo la tesi difensiva degli avvocati Fucci e Servodio, ha disposto la rimessione in libertà del D’Onofrio ed ha rinviato l’udienza al prossimo 8 febbraio per disporre accertamenti sulla sussistenza della capacità di ...

anteprima24 : ** Violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, 54enne rimesso in libertà ** - stefanodeferra2 : @CollotMarta @usbsindacato La profe freddolosa crea ' reato di sindacato'. Discepoli fortunati. La Procura di PC p… - LaRotaRosaMaria : RT @Giorgiolaporta: Se al banchetto ci fossero stati dei #gay avreste parlato di #omofobia; fossero stati #immigrati avreste urlato al #raz… - AddoMik : Questa si paragona a Ghandi, l'eroe della non violenza, della resistenza passiva, lei che anche per ordinare un caf… - Darcy1000M : RT @Giorgiolaporta: Se al banchetto ci fossero stati dei #gay avreste parlato di #omofobia; fossero stati #immigrati avreste urlato al #raz… -