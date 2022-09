Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si incontrano dopo mesi di silenzio e... (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si incontrano dopo l'ultima orribile discussione. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nella puntata di, in onda oggi su Canale 5, Idasil'ultima orribile discussione.

GiusCandela : I tweet che fanno leggere alla Salemi sono più inutili di Tinì Cansino a Uomini e Donne. #Gfvip - peppeprovenzano : Solidarietà a @sruotolo1 vittima di vili minacce. La nostra voce si leverà sempre accanto alla sua e a quella di… - Link4Universe : Tutte le donne che ho conosciuto hanno storie di molestie sessuali, di vario grado, che hanno subito nella loro vit… - Apapi_84 : RT @Link4Universe: piazze piene in Iran di persone giovanissime che protestano, specialmente con tantissime donne alla guida ma anche con t… - elucubrazioni : @ssevngmjn ok ma oggi sta solo dilagando transfobia e retorica terf bioessenzialista il cui significato non fa rife… -