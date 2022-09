Uomini e Donne anticipazioni oggi | 21 settembre | una coppia va via

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 21 settembre 2022)ha finalmente riaperto i battenti ieri. Quest', mercoledì 212022, andrà in onda il secondo appuntamento settimanale in cui assisteremo al continuo di quanto accaduto ieri. La puntata, infatti, comincerà con il prosieguo dell'acceso dibattito di cui si stanno rendendo protagonisti Davide, Laura, Catia, Daniela e Sara. I quattro si troveranno ancora al centro dello studio per raccontare tutti gli sviluppi verificatisi durante questa estate. Al termine della discussione, poi, Davide e Sara paleseranno il loro interesse reciproco e, dopo momenti di tensione, decideranno di lasciare la trasmissione insieme. Ida e Riccardo, poi, si troveranno al centro di un altro scontro infuocato.UeD:va via, lite tra Ida e Riccardo Le ...