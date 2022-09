Under 21, Nicolato: “Contro l’Inghilterra capirò di chi posso fidarmi” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “l’Inghilterra è una squadra di palleggio, ben strutturata. Ci metterà in difficoltà ed è quello che volevamo”. Il tecnico della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato è intervenuto così alla vigilia dell’amichevole Contro l’Inghilterra. “Sarà una partita che io non considero amichevole ma è tappa di avvicinamento a un viaggio – ha aggiunto -. Queste sono le partite che ci consentono di capire di chi ci possiamo fidare. Sono le partite che ci fanno capire quali sono i mezzi giocatori, e per me i mezzi giocatori non vanno bene. Capiremo da queste partite con chi proseguire il viaggio verso l’Europeo”. “Ho ragazzi molto preparati in base a quello che gli viene richiesto – ha detto Nicolato – Noi dobbiamo uniformarli in base alle nostre esigenze. Si vedono però i giocatori che giocano spesso ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) “è una squadra di palleggio, ben strutturata. Ci metterà in difficoltà ed è quello che volevamo”. Il tecnico della Nazionale21 Paoloè intervenuto così alla vigilia dell’amichevole. “Sarà una partita che io non considero amichevole ma è tappa di avvicinamento a un viaggio – ha aggiunto -. Queste sono le partite che ci consentono di capire di chi ci possiamo fidare. Sono le partite che ci fanno capire quali sono i mezzi giocatori, e per me i mezzi giocatori non vanno bene. Capiremo da queste partite con chi proseguire il viaggio verso l’Europeo”. “Ho ragazzi molto preparati in base a quello che gli viene richiesto – ha detto– Noi dobbiamo uniformarli in base alle nostre esigenze. Si vedono però i giocatori che giocano spesso ...

