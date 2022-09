Udinese, Marino: “Ho visto in difficoltà Roma e Inter. Col Milan meritavamo di più” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Le big affrontate? Se dovessi dire di averle viste in gran forma no, con noi hanno avuto grandi difficoltà, la Roma, l’Inter e aggiungo la Fiorentina. Il Milan è quella che ci ha sofferto meno. Abbiamo affrontato 3 grandi squadre in 7 partite e ne siamo venuti fuori con 6 punti tra Inter e Roma e una prestazione molto confortante col Milan con cui avremmo meritato anche di più”. Lo ha detto Pierpaolo Marino, direttore generale dell’Udinese, a Radio24 a proposito dell’avvio di stagione della squadra di Sottil. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Le big affrontate? Se dovessi dire di averle viste in gran forma no, con noi hanno avuto grandi, la, l’e aggiungo la Fiorentina. Ilè quella che ci ha sofferto meno. Abbiamo affrontato 3 grandi squadre in 7 partite e ne siamo venuti fuori con 6 punti trae una prestazione molto confortante colcon cui avremmo meritato anche di più”. Lo ha detto Pierpaolo, direttore generale dell’, a Radio24 a proposito dell’avvio di stagione della squadra di Sottil. SportFace.

