leggoit : Totti e Ilary, prove di normalità nella vita da single: lui torna a giocare a calciotto e lei... - EvilEnzoPaolo : le prossime rivelazioni che mi aspetto da Romita: -il Papa è un pedof1lo -Alfonso Signorin1 è un massone -Ilary ha… - wastedaway21 : Ecco con chi ha fatto le corna Ilary a Totti - TuttoSuRoma : Separazione Totti-Blasi, l'ex capitano torna al calciotto e Ilary turista per caso al centro di #Roma: stories… - Rosaebasta9 : RT @stefyblonde: Siamo proprio in Italia: #Ilary è in tendenza prima della #Guerra! Spaventa di più la separazione di #Totti che la #terza… -

La faida a distanza tra i suoi genitori prosegue, apparentemente, senza un minimo riguardo nei confronti dei vent'anni chehanno trascorso assieme. I figli della coppia, impotenti e ...Vera Gemm a e Jeda si sono lasciati proprio comeBlasi ema mentre in quest'ultimo caso continua a parlarsene in lungo e in largo, nel primo lo si è fatto un po' meno almeno fino ad oggi. Nel pomeriggio di oggi la bella attrice è tornata ...Dopo la bufera, uno sprazzo di serenità. Francesco Totti e Ilary Blasi sono, ormai, da tempo nell'occhio del ciclone del gossip. La loro separazione ha sconvolto tutti e adesso che il ...Vera Gemma e Jeda si sono lasciati proprio come Ilary Blasi e Totti ma mentre in quest’ultimo caso continua a parlarsene in lungo e in largo, nel primo lo si è fatto un po’ meno almeno fino ad oggi. N ...