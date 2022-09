Sole e freddo al mattino | ma nel weekend cambia tutto | le previsioni

(Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) –di notte, più caldo di giorno: la differenza tra la temperatura minima e la massima in questi giorni risulta decisamente elevata sull’Italia. Al Centro-Nord, si passa spesso da valori autunnali all’alba, con al più 10°C in pianura, fino a valori pomeridiani estivi intorno ai 25-27°C. Significa almeno 15°C di escursione termica diurna, praticamente il passaggio da una stagione all’altra in meno di 12 ore. Ma quanto durerà questa situazione? Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, prevede ancora giornate fredde ale miti nelle ore centrali fino a sabato, poi cambierà. Una perturbazione atlantica si irà sulla Penisola Iberica e spingerà correnti umide meridionali verso l’Italia nel: questo flusso porterà un aumento delle nubi e come sappiamo ...

