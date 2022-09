Putin, Biden: «Minacce nucleari irresponsabili». Ue: «Pace in pericolo, grave escalation russa» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il discorso di Putin preoccupa l'Europa. «L'annuncio di referendum farsa, mobilitazione militare parziale e ricatto nucleare sono una grave escalation. Minacciare con armi nucleari... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il discorso dipreoccupa l'Europa. «L'annuncio di referendum farsa, mobilitazione militare parziale e ricatto nucleare sono una. Minacciare con armi...

SkyTG24 : #Biden all'#Onu: “#Putin richiama ulteriori soldati. Il Cremlino sta organizzando un finto referendum per l'annessi… - GiovaQuez : Putin è uomo di pace. A volere la guerra sono Zelensky, Biden e Draghi. Come se ad essere invasa fosse Russia, non… - GiovaQuez : Orsini: 'Zelensky in quello che dice è condizionato da Biden e Stoltemberg, è legato mani e piedi agli Stati Uniti'… - bizcommunityit : 'Biden a Onu risponderà a annuncio Putin su mobilitazione' - Nord America - putino : Biden afferma che la guerra della Russia mira a estinguere il diritto dell'Ucraina di 'esistere come Stato, come po… -