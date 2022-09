Programma MotoGP, orari e tv GP Giappone 2022: palinsesto Sky e TV8 29 23-25 settembre (Di mercoledì 21 settembre 2022) Siamo ormai pronti ad alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Motomondiale 2022. Si torna a correre nel Paese del Sol Levante, dato che è dal 2019 che non si può disputare questa tappa, per le ben note vicende legate al Covid-19. Il tracciato di Motegi, quindi, è pronto per regalarci un Gran Premio di capitale importanza per la rincorsa ai tre titoli iridati, specialmente pensando alla MotoGP, con Francesco “Pecco” Bagnaia che si è portato a sole 10 lunghezze da Fabio Quartararo, mentre in Moto2 Augusto Fernandez e Izan Guevara in Moto3, vogliono confermare la loro leadership in classifica. Una curiosità di questo fine settimana è rappresentata dalla giornata di venerdì, nella quale vedremo solamente una sessione di prove libere per categoria. Il lungo trasferimento ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) Siamo ormai pronti ad alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio del, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Motomondiale. Si torna a correre nel Paese del Sol Levante, dato che è dal 2019 che non si può disputare questa tappa, per le ben note vicende legate al Covid-19. Il tracciato di Motegi, quindi, è pronto per regalarci un Gran Premio di capitale importanza per la rincorsa ai tre titoli iridati, specialmente pensando alla, con Francesco “Pecco” Bagnaia che si è portato a sole 10 lunghezze da Fabio Quartararo, mentre in Moto2 Augusto Fernandez e Izan Guevara in Moto3, vogliono confermare la loro leadership in classifica. Una curiosità di questo fine settimana è rappresentata dalla giornata di venerdì, nella quale vedremo solamente una sessione di prove libere per categoria. Il lungo trasferimento ...

