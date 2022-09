Prisma, intervista a Ludovico Bessegato e Mattia Carrano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Prisma, l'intervista a Ludovico Bessegato (co-creatore e regista) e a Mattia Carrano (attore protagonista). Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di mercoledì 21 settembre 2022), l'(co-creatore e regista) e a(attore protagonista). Tvserial.it.

MeHugIdols : RT @team_world: Sei hai amato SKAM ITALIA, non perderti la nuova serie TV italiana di Prime Video #Prisma: 8 episodi che divorerai! Ecco la… - ronnie_autrice : RT @team_world: Sei hai amato SKAM ITALIA, non perderti la nuova serie TV italiana di Prime Video #Prisma: 8 episodi che divorerai! Ecco la… - ale_tommo_ : RT @team_world: Sei hai amato SKAM ITALIA, non perderti la nuova serie TV italiana di Prime Video #Prisma: 8 episodi che divorerai! Ecco la… - team_world : Sei hai amato SKAM ITALIA, non perderti la nuova serie TV italiana di Prime Video #Prisma: 8 episodi che divorerai!… - blind_rhea : RT @lauro_community: Sarà LXX Blood a cantare 'Mattoni' ?? A rivelarlo è stato il regista e sceneggiatore Ludovico Bessegato in un'intervis… -