Perugia, Baldini: «Qui per realizzare qualcosa di importante»

Le prime parole di Baldini da nuovo tecnico del Perugia: «Questa è una grande piazza, con grande tradizione»

Silvio Baldini ha commentato il suo arrivo al Perugia, dopo l'esonero di Castori. Di seguito le prime parole del tecnico all'inizio della nuova avventura. «Questa è una grande piazza, con grande tradizione. Bisogna creare i presupposti per fare bene, anzi benissimo. Io sono venuto perché sono convinto di poter realizzare qualcosa di importante, poi dopo con calma parleremo di tutti i dettagli».

