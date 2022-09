Omicidio preterintenzionale, lesioni aggravate e truffa: misure cautelari per due fratelli ‘medici’ (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano e della Stazione di S. Giorgio del Sannio, nella mattinata odierna stanno dando esecuzione all’ordinanza di applicazione di due misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento su richiesta della locale Procura, nei confronti di due fratelli sedicenti medici, in particolare la misura degli arresti domiciliari nei confronti di uno per i reati di Omicidio preterintenzionale, lesioni aggravate e truffa aggravata, già eseguita, e quella dell’obbligo di dimora nei confronti dell’altro per il reato di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano e della Stazione di S. Giorgio del Sannio, nella mattinata odierna stanno dando esecuzione all’ordinanza di applicazione di duepersonali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento su richiesta della locale Procura, nei confronti di duesedicenti medici, in particolare la misura degli arresti domiciliari nei confronti di uno per i reati diaggravata, già eseguita, e quella dell’obbligo di dimora nei confronti dell’altro per il reato di ...

