Nikita Pelizon è fidanzata e ha mentito per entrare al Grande Fratello Vip? (Di mercoledì 21 settembre 2022) Chi è Nikita Pelizon? Quando il suo identikit è stato inserito nella rosa dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip in molti si sono fatti questa domanda. Il suo nome non è effettivamente noto, anche se il curriculum televisivo di Nikita Pelizon è vario. Ha debuttato su MTV nel reality Ex On The Beach Italia (in qualità di ex fidanzata di Matteo Diamante); è stata una tentatrice di Temptation Island e ha partecipato all'ultima edizione di Pechino Express insieme a Helena Prestes formando il duo Italia-Brasile. A Ex On The Beach si è così presentata: "Sono l'ex convivente di Matteo, è stata una storia talmente profonda che ogni tanto metto ancora l'anello di fidanzamento che mi aveva dato. Tra noi è finita perché non mi fidavo più.

