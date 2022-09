Netflix Ottobre 2022: la programmazione completa (Di mercoledì 21 settembre 2022) Netflix ha annunciato in anteprima alcune delle novità che andranno ad arricchire il catalogo di film e serie tv a Ottobre 2022. Ci sono un sacco di nuove uscite in arrivo, ma quelle a nostro avviso più interessanti sono tre: la fiaba tratta dall’epica serie di romanzi di Soman Chainani, L’accademia del bene e del male, il thriller basato su una storia vera The Good Nurse con Jessica Chastain e Eddie Redmayne, e il film tedesco ambientato durante la prima guerra mondiale Niente di nuovo sul fronte occidentale. Netflix Settembre: la programmazione del mese Netflix Ottobre 2022: la Serie Togo Vi ricordiamo inoltre che il prossimo 24 settembre si terrà l’evento annuale chiamato Tudum (termine onomatopeico che richiama il classico suono d’avvio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 21 settembre 2022)ha annunciato in anteprima alcune delle novità che andranno ad arricchire il catalogo di film e serie tv a. Ci sono un sacco di nuove uscite in arrivo, ma quelle a nostro avviso più interessanti sono tre: la fiaba tratta dall’epica serie di romanzi di Soman Chainani, L’accademia del bene e del male, il thriller basato su una storia vera The Good Nurse con Jessica Chastain e Eddie Redmayne, e il film tedesco ambientato durante la prima guerra mondiale Niente di nuovo sul fronte occidentale.Settembre: ladel mese: la Serie Togo Vi ricordiamo inoltre che il prossimo 24 settembre si terrà l’evento annuale chiamato Tudum (termine onomatopeico che richiama il classico suono d’avvio ...

