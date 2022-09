Manuel Vallicella, muore a soli 35 anni l’ex tronista di Uomini e Donne (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’annuncio arriva nella notte: Manuel Achille Vallicella si è spento a soli 35 anni. A dare la triste e inaspettata notizia sono stati Enrico Ciriaci, amico fraterno dell’uomo, e il blogger Amedeo Venza che ha scritto “Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro. Aveva solo 35 anni. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata mamma. Non ho parole. Rip”. Secondo quanto riportato dal sito Biccy, l’ex volto di Uomini e Donne si sarebbe tolto volontariamente la vita. L’indiscrezione ha scioccato i numerosi follower di Vallicella, ricordato come uno dei tronisti più belli e simpatici del dating show di Maria De Filippi. Manuel ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’annuncio arriva nella notte:Achillesi è spento a35. A dare la triste e inaspettata notizia sono stati Enrico Ciriaci, amico fraterno dell’uomo, e il blogger Amedeo Venza che ha scritto “Si è spento, exdal cuore d’oro. Aveva solo 35. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata mamma. Non ho parole. Rip”. Secondo quanto riportato dal sito Biccy,volto disi sarebbe tolto volontariamente la vita. L’indiscrezione ha scioccato i numerosi follower di, ricordato come uno dei tronisti più belli e simpatici del dating show di Maria De Filippi....

