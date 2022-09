La variabile reddito di cittadinanza sulle elezioni: così la crescita del M5s riapre la partita nei collegi del Sud (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nove collegi uninominali tornano ad essere contendibili al Sud. Cinque in Campania, due in Puglia e in Sardegna. E la partita si è riaperta in gran parte per la crescita del M5s nei sondaggi. Certificata dalle ultime rilevazioni prima del silenzio elettorale. E mentre i leader dei partiti tornano a pattugliare il Mezzogiorno, il Corriere della Sera spiega che dietro la partita c’è il reddito di cittadinanza. Che arriva per quasi il 70% a famiglie che si trovano a sud di Roma. Il quotidiano ricorda che la maggior parte dei percettori risiede nelle regioni del Sud. Ovvero in Sicilia, dove i 293 mila nuclei percettori pesano per il 6,3% sulla platea degli elettori. E poi in Puglia, dove ci sono 147 mila beneficiari pari al 4,3% degli aventi diritto al voto. E ancora: in Sardegna: 60 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022) Noveuninominali tornano ad essere contendibili al Sud. Cinque in Campania, due in Puglia e in Sardegna. E lasi è riaperta in gran parte per ladel M5s nei sondaggi. Certificata dalle ultime rilevazioni prima del silenzio elettorale. E mentre i leader dei partiti tornano a pattugliare il Mezzogiorno, il Corriere della Sera spiega che dietro lac’è ildi. Che arriva per quasi il 70% a famiglie che si trovano a sud di Roma. Il quotidiano ricorda che la maggior parte dei percettori risiede nelle regioni del Sud. Ovvero in Sicilia, dove i 293 mila nuclei percettori pesano per il 6,3% sulla platea degli elettori. E poi in Puglia, dove ci sono 147 mila beneficiari pari al 4,3% degli aventi diritto al voto. E ancora: in Sardegna: 60 ...

