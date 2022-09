La Gelmini non ha capito bene a cosa serve Azione ma recita la sua parte e attacca Meloni (Di mercoledì 21 settembre 2022) Mariastella Gelmini, nel passaggio da pasdaran di Berlusconi a pasdaran di Calenda deve prendere un po’ le misure. E non sapendo bene quale ruolo interpretare ha deciso di accodarsi alle accuse a Giorgia Meloni. Così rivela alla Stampa di non credere al nuovo volto istituzionale e alle rassicurazioni atlantiste della destra: «Meloni ci prova, ma poi le scappa il piede sul pedale e torna quella del comizio di Vox», spiega la ministra per gli Affari regionali e candidata per il Senato, a Milano, con Azione. Ma anche Salvini – aggiunge – non è credibile quando dice di avere cambiato idea su Putin. Lei invece che è stata alleata per anni con tutti e due è credibilissima.Infine, assicura che Draghi non voleva dire che non era disponibile a un bis ma ha dato solo una risposta di comodo “per non scatenare un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Mariastella, nel passaggio da pasdaran di Berlusconi a pasdaran di Calenda deve prendere un po’ le misure. E non sapendoquale ruolo interpretare ha deciso di accodarsi alle accuse a Giorgia. Così rivela alla Stampa di non credere al nuovo volto istituzionale e alle rassicurazioni atlantiste della destra: «ci prova, ma poi le scappa il piede sul pedale e torna quella del comizio di Vox», spiega la ministra per gli Affari regionali e candidata per il Senato, a Milano, con. Ma anche Salvini – aggiunge – non è credibile quando dice di avere cambiato idea su Putin. Lei invece che è stata alleata per anni con tutti e due è credibilissima.Infine, assicura che Draghi non voleva dire che non era disponibile a un bis ma ha dato solo una risposta di comodo “per non scatenare un ...

