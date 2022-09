In Spagna la società di consegne a domicilio Glovo è stata multata per 79 milioni di euro per non aver messo in regola i “rider” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Mercoledì il ministero del Lavoro spagnolo ha annunciato una multa di 79 milioni di euro nei confronti della società di consegne a domicilio Glovo, per non aver messo in regola i cosiddetti rider, i fattorini che si occupano delle consegne. Nello Leggi su ilpost (Di mercoledì 21 settembre 2022) Mercoledì il ministero del Lavoro spagnolo ha annunciato una multa di 79dinei confronti delladi, per nonini cosiddetti, i fattorini che si occupano delle. Nello

noemnoparty : RT @ilpost: In Spagna la società di consegne a domicilio Glovo è stata multata per 79 milioni di euro per non aver messo in regola i “rider… - ilpost : In Spagna la società di consegne a domicilio Glovo è stata multata per 79 milioni di euro per non aver messo in reg… - Yosef_XXII : RT @MemmoMattioli: La Francia nazionalizza la sua società di distribuzione dell’elettricità e per legge nel 2023 le bollette non potranno a… - franco20351 : #omnibusla7 ma fate tacere questa cornacchia del PD che ripete cose che sentiamo da decenni mentre la Germania x ri… - Giusepp66890796 : RT @MemmoMattioli: La Francia nazionalizza la sua società di distribuzione dell’elettricità e per legge nel 2023 le bollette non potranno a… -