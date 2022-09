Grande Fratello: svelati i guadagni, cifre da capogiro! (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Grande Fratello Vip: svelati tutti i cachet dei concorrenti che prenderanno parte al reality show di Canale Cinque. La porta rossa del Grande Fratello Vip si è aperta nuovamente ieri sera, lunedì 19 settembre. Alfonso Signorini, da diversi anni, è al timone di questo programma di Canale Cinque. Con lui, ogni sera ci saranno nel ruolo di opinioniste, Sonia Bruganelli – confermata anche quest’anno- e la new entry Orietta Berti. GF Vip: quanto guadagnano i protagonisti del reality show? (Fonti Web)Molti concorrenti sono entrati quindi ufficialmente nella casa più spiata di Italia. Chissà se anche quest’anno si formeranno delle nuove coppie, come è già successo nelle precedenti edizioni: ad esempio tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano – quest’ultimo le ha chiesto la mano durante ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 21 settembre 2022) IlVip:tutti i cachet dei concorrenti che prenderanno parte al reality show di Canale Cinque. La porta rossa delVip si è aperta nuovamente ieri sera, lunedì 19 settembre. Alfonso Signorini, da diversi anni, è al timone di questo programma di Canale Cinque. Con lui, ogni sera ci saranno nel ruolo di opinioniste, Sonia Bruganelli – confermata anche quest’anno- e la new entry Orietta Berti. GF Vip: quanto guadagnano i protagonisti del reality show? (Fonti Web)Molti concorrenti sono entrati quindi ufficialmente nella casa più spiata di Italia. Chissà se anche quest’anno si formeranno delle nuove coppie, come è già successo nelle precedenti edizioni: ad esempio tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano – quest’ultimo le ha chiesto la mano durante ...

