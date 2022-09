Elezioni: Meloni, 'non ci si prepara a fare la premier in 2 mesi, serve stesso approccio di quando diventi madre' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set (Adnkronos) - "Non ci si prepara a fare la premier in due mesi. Io faccio politica da quando avevo 15 anni, ne ho 45, quella è l'unica l'unica scuola, la gavetta, studiare tanto, tantissimo, l'ancoraggio forte ai propri valori, non rendersi ricattabile e non farsi comprare". Lo ha detto Giorgia Meloni a Rtl 102.5. "Neanche quando diventi madre c'è una scuola, io dicevo sarò in grado? Poi tutti siamo in grado di fare i genitori. Se si provasse ad approcciare alla nazione con lo stesso amore con cui si approccia a un figlio, non serve una scuola ma studiare e umiltà", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set (Adnkronos) - "Non ci silain due. Io faccio politica daavevo 15 anni, ne ho 45, quella è l'unica l'unica scuola, la gavetta, studiare tanto, tantissimo, l'ancoraggio forte ai propri valori, non rendersi ricattabile e non farsi comprare". Lo ha detto Giorgiaa Rtl 102.5. "Neanchec'è una scuola, io dicevo sarò in grado? Poi tutti siamo in grado dii genitori. Se si provasse ad approcciare alla nazione con loamore con cui si approccia a un figlio, nonuna scuola ma studiare e umiltà", ha aggiunto.

