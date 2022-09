Elezioni, Letta a La7: “Conte? Bello determinato ma ce l’ha abbastanza con Draghi. La vittoria di Meloni è pericolosa per diritti e ambiente” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Giuseppe Conte? L’ho visto Bello determinato, ma mi è sembrato che ce l’ha abbastanza con Draghi: ha tirato fuori tutto quello che aveva dentro contro Draghi in questo periodo”. Così a “Dimartedì” (La7) il segretario del Pd, Enrico Letta, commenta l’intervento del leader del M5s, Giuseppe Conte, riguardo al quale ribadisce le motivazioni della rottura. Letta esprime ottimismo sull’esito del voto: “Possiamo fare molto nei prossimi giorni, perché bastano 4-5 punti che ballano tra il centrodestra e il centrosinistra nei collegi uninominali decisivi e riusciamo a essere in grado di vincere queste Elezioni. Bastano davvero pochi punti”. Poi si sofferma sulla destra: “La vittoria di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Giuseppe? L’ho visto, ma mi è sembrato che cecon: ha tirato fuori tutto quello che aveva dentro controin questo periodo”. Così a “Dimartedì” (La7) il segretario del Pd, Enrico, commenta l’intervento del leader del M5s, Giuseppe, riguardo al quale ribadisce le motivazioni della rottura.esprime ottimismo sull’esito del voto: “Possiamo fare molto nei prossimi giorni, perché bastano 4-5 punti che ballano tra il centrodestra e il centrosinistra nei collegi uninominali decisivi e riusciamo a essere in grado di vincere queste. Bastano davvero pochi punti”. Poi si sofferma sulla destra: “Ladi ...

