Come è morto Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un triste risveglio oggi: è morto Manuel Vallicella, giovane ex tronista di Uomini e Donne. "Si può dire tanto senza dire niente", scriveva il 1 settembre sui social: è stato questo il suo ultimo post, a corredo di una immagine che lo ritraeva in primo piano, con quegli occhi buoni che hanno colpito tutti. Aveva 35 anni e stando alle prime ricostruzioni si sarebbe tolto la vita. La notizia della morte è stata diffusa da un suo amico, Enrico Ciriaci, attraverso un messaggio sui social. Ha scritto: "Ciao amico mio, troppo buono per questa vita maledetta. Rip". E la bontà di Manuel Vallicella era emersa già su Canale 5. Prima corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne, il noto e seguitissimo ...

