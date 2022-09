Claudio Baglioni Vs Striscia La Notizia: Indagato Anche Gerry Scotti! (Di mercoledì 21 settembre 2022) Claudio Baglioni contro Striscia La Notizia. La battaglia legale intrapresa dal cantante contro il programma di Antonio Ricci per diffamazione prosegue. Tra gli indagati, oltre al papà di Striscia, ad Enzo Iacchetti, Ezio Greggio e il Mago Casanova, ora è finito Anche Gerry Scotti. Ma ecco tutti gli aggiornamenti sulla vicenda! Baglioni contro Striscia: Anche Gerry Scotti finisce tra gli indagati Continua la battaglia legale tra Claudio Baglioni e Striscia la Notizia. Accusati di diffamazione, Antonio Ricci e alcuni dei volti di Striscia la Notizia, come Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e il mago ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 21 settembre 2022)controLa. La battaglia legale intrapresa dal cantante contro il programma di Antonio Ricci per diffamazione prosegue. Tra gli indagati, oltre al papà di, ad Enzo Iacchetti, Ezio Greggio e il Mago Casanova, ora è finitoScotti. Ma ecco tutti gli aggiornamenti sulla vicenda!controScotti finisce tra gli indagati Continua la battaglia legale trala. Accusati di diffamazione, Antonio Ricci e alcuni dei volti dila, come Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e il mago ...

