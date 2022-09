Chiesa torna prima di gennaio? La speranza della Juventus (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Juventus ha estremamente bisogno di Chiesa; sul recupero dell’esterno offensivo sembrano esserci delle novità. I problemi della Juventus sono iniziati lo scorso nove gennaio quando, nel corso della gara in casa della Roma, si ferma Chiesa; grave infortunio per l’esterno azzurro costretto ad un lunghissimo stop. Una difficoltà non da poco per i ragazzi di Allegri vista la capacità dell’attaccante di creare la superiorità numerica e mettere in costante difficoltà la difesa avversaria. Il classe 1997 non ha ancora fatto il suo ritorno ma, secondo le ultime indiscrezioni, sembra esserci una data in cui poter rivedere Chiesa in campo. LaPresseAbbiamo giustamente sottolineato l’importanza di Chiesa nel sistema di gioco di ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 21 settembre 2022) Laha estremamente bisogno di; sul recupero dell’esterno offensivo sembrano esserci delle novità. I problemisono iniziati lo scorso novequando, nel corsogara in casaRoma, si ferma; grave infortunio per l’esterno azzurro costretto ad un lunghissimo stop. Una difficoltà non da poco per i ragazzi di Allegri vista la capacità dell’attaccante di creare la superiorità numerica e mettere in costante difficoltà la difesa avversaria. Il classe 1997 non ha ancora fatto il suo ritorno ma, secondo le ultime indiscrezioni, sembra esserci una data in cui poter rivederein campo. LaPresseAbbiamo giustamente sottolineato l’importanza dinel sistema di gioco di ...

