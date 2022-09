Calcio: Roma; Mourinho, espulsione con Atalanta non è novità (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Oggi, che festeggio 22 anni da allenatore, l'espulsione non è una novità per me, forse rispecchia il mio modo di essere. Non voglio che cambi". Lo ha detto José Mourinho commentando il cartellino ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Oggi, che festeggio 22 anni da allenatore, l'non è unaper me, forse rispecchia il mio modo di essere. Non voglio che cambi". Lo ha detto Josécommentando il cartellino ...

