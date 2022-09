SkyTG24 : Benevento, pseudo cure per malattie gravi: indagati 2 sedicenti medici - MediasetTgcom24 : Benevento, pseudo cure per malattie gravi: indagati due sedicenti medici #benevento -

Sky Tg24

Uno è accusato dalla Procura didi omicidio preterintenzionale, lesioni aggravate e truffa aggravata e, il secondo, di lesioni aggravate.Dal Partito della Follia alla svolta () 'pacifista' di Antonio Pappalardo , passando per la diaspora dei partiti centristi. E poi ... è la profezia del sindaco di, Clemente Mastella . ... Benevento, pseudo cure per malattie gravi: indagati 2 sedicenti medici Il gip di Benevento ha emesso due misure cautelari, arresti ai domiciliari e un divieto di dimora, nei confronti di due fratelli, sedicenti medici. Proponevano, anche a pazienti sani a cui però avrebb ...Due fratelli proponevano anche a pazienti sani, cui però avrebbero diagnosticato malattie gravi, presunte sostanze curative rivelatesi invece dannose che, in un caso, avrebbero provocato addirittura l ...