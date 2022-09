Barcellona | il comunicato sul caso BarçaLeaks | «Tuteleremo i nostri diritti e studieremo misure da adottare»

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ilha risposto all’articolo del Mundo Deportivo uscito sul quotidiano con il nome ‘’ Ilha risposto all’articolo del Mundo Deportivo uscito sul quotidiano con il nome ‘’. Ildel club: «In relazione alle informazioni pubblicate oggi su El Mundo, sotto il titolo ‘, gli archivi segreti del club, parte 1’, ilesprime la sua indignazione per la fuga di alcune informazioni che farebbero parte di un procedimento giudiziario. Il Club si rammarica anche del fatto che il quotidiano si vanti di aver avuto ‘accesso a un’enorme quantità di documentazione ed e-mail che sono in possesso dell’indagine del Barçagate’, quando queste informazioni e documentazione non sono ...

CalcioNews24 : Il comunicato del #Barcellona ?? - internewsit : Barcellona, che terremoto prima dell'Inter! Duro comunicato della società - - sportli26181512 : Caso BarçaLeaks, il comunicato del club: 'Stiamo studiando le misure da intraprendere': Le rivelazioni di El Mundo … - zazoomblog : UFFICIALE Barcellona Jordi Cruyff è il nuovo d.s. del club: il comunicato - #UFFICIALE #Barcellona #Jordi #Cruyff - serieAnews_com : ?? #Inter, tegola per #Inzaghi ?? si ferma #Calhanoglu: distrazione al flessore, a rischio il #Barcellona -

Calciomercato.com

Questo il durocon cui i catalani reagiscono alle informazioni riservate divulgate dalla testata in questione, anticipando che 'l'ufficio legale del Club sta studiando le misure legali da ...C'è ilufficiale della Federcalcio, entrambi sono risultati positivi al Covid - 19. ... Il Bayern ha vinto anche la seconda partita, quella coldel grande ex Lewandowski, mentre in ... Barcellona, comunicato sulla vicenda Piqué-Barca Studios: 'Nessuna offerta ricevuta' Petto in campo, soldi grossi e seri, clausola di uscita pazzesca | Questo è ciò che Messi ha chiesto per il suo futuro a Barcellona! Il 10 agosto dello ...In un'intervista rilasciata a Cadena Ser, l'ex giocatore della Juventus Alvaro Morata ha rilasciato un retroscena sulle voci di mercato dello scorso gennaio. Nella sessione ...