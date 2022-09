Andor, la recensione dei primi episodi: Espandere il mondo di Rogue One (Di mercoledì 21 settembre 2022) La recensione dei primi episodi di Andor, la nuova serie ambientata nel mondo di Star Wars, costola di Rogue One, dal 21 settembre su Disney+. È la soddisfazione l'ingrediente principale di questa recensione dei primi episodi di Andor, perché la nuova serie ambientata nel mondo di Star Wars non è collegata a Rogue One solo in termini narrativi, essendo ambientata 5 anni prima della battaglia di Yavin che portò alla distruzione della Morte Nera, ma anche qualitativamente, perché riesce a fornire lo stesso livello di approfondimento nel muoversi nell'ambito di quella galassia lontana lontana che tanto abbiamo imparato ad amare sin dagli anni '70. Una duplice conferma che si può ascrivere ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ladeidi, la nuova serie ambientata neldi Star Wars, costola diOne, dal 21 settembre su Disney+. È la soddisfazione l'ingrediente principale di questadeidi, perché la nuova serie ambientata neldi Star Wars non è collegata aOne solo in termini narrativi, essendo ambientata 5 anni prima della battaglia di Yavin che portò alla distruzione della Morte Nera, ma anche qualitativamente, perché riesce a fornire lo stesso livello di approfondimento nel muoversi nell'ambito di quella galassia lontana lontana che tanto abbiamo imparato ad amare sin dagli anni '70. Una duplice conferma che si può ascrivere ...

wireditalia : Dopo Rouge One Diego Luna torna a interpretare Cassian Andor in una spy story galattica piena di dettagli e tension… - ItaliaStartUp_ : Andor è un lento ma promettente nuovo approccio al mondo di Star Wars - _diana87 : Da oggi trovate i primi 3 episodi di #Andor su #DisneyPlus! ? Se ve la siete persa, qui la recensione ai primi 4 e… - glooit : Andor: la nuova serie di Star Wars torna a Rogue One – La recensione leggi su Gloo - orgoglionerd : Andor: Il ritorno del non-Jedi | Recensione -