Agropoli | la giunta chiederà all’Inps di rafforzare l’ufficio cittadino | «Confidiamo in una risposta positiva»

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Lacomunale guidata da Roberto Antonio Mutalipassidi ampliare i servizi del. La richiesta verrà inviata alla direzione provinciale e regionale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, confidando nel suo accoglimento. «Come evidenziato al nuovo direttore dell’INPS di, Valentina Botta – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – nel corso della sua visita presso la casa municipale di luglio scorso e ribadito in un nuovo incontro avuto nei giorni scorsi, abbiamo tutta l’intenzione di mantenere in vita un servizio a nostro avviso molto importante quale è l’INPS, ma le materie che investono l’autonomia dell’INPS dirisultano tuttavia limitate per un territorio geograficamente così esteso e variegato. Da qui ...

ottopagine : Agropoli, Giunta comunale formalizza la richiesta di ampliare i servizi INPS #Agropoli - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Agropoli. Ampliamento servizi Inps: lo ha chiesto la giunta - Voce di Strada… -

Virgilio

. Implementazione dei servizi dell'Ufficio INPS di. Lamunicipale, su proposta del sindaco Roberto Mutalipassi, ha deliberato una richiesta di ampliare i servizi ad oggi offerti dall'ufficio di. Verrà inviata alla direzione ...... bandiera francese, 9988 di stazza lorda, 180 turisti, èda Civitavecchia e ripartirà per Palermo e la Star Clipper, bandiera maltese, 2298 di stazza lorda, 150 turisti,dae ... Agropoli, Giunta comunale formalizza la richiesta di ampliare i servizi INPS Cronaca: Sono state definite dal gup le prime condanne per un gruppo di pusher, originari di Napoli, pronti a gestire il traffico della dro..Da “Benvenuta al sud” al licenziamento. Bianca Mosca, in una calda estate di quattro anni fa, era al Provveditorato di Salerno per stipulare il contratto di nomina in ruolo. Oggi, dopo ...