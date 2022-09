Acconciatori ed estetisti, Cna: “Investimenti e formazione per contrastare le difficoltà esplose negli ultimi due anni” (Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA – Nel 2020, con l’emergere della pandemia, la spesa delle famiglie italiane nei servizi dell’area del “benessere” è crollata a causa dello stato di sospensione determinato dai lockdown. Nel 2021 si è registrata una forte ripresa che tuttavia non ha riportato la spesa complessiva nel settore ai livelli pre-pandemici. Nello scenario attuale emergono nuove preoccupazioni legate sia all’incremento dei costi aziendali dettato dal caro-energia, sia al rischio di una contrazione della domanda connesso al progressivo deterioramento del quadro economico complessivo. L’indagine presso gli operatori (Acconciatori ed estetiste) realizzata da CNA evidenzia le criticità attuali, ma mette anche in luce la voglia di reagire delle imprese e gli elementi su cui puntare per impostare una strategia di rilancio. La contrazione del fatturato. Le imprese che dichiarano di aver chiuso il ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA – Nel 2020, con l’emergere della pandemia, la spesa delle famiglie italiane nei servizi dell’area del “benessere” è crollata a causa dello stato di sospensione determinato dai lockdown. Nel 2021 si è registrata una forte ripresa che tuttavia non ha riportato la spesa complessiva nel settore ai livelli pre-pandemici. Nello scenario attuale emergono nuove preoccupazioni legate sia all’incremento dei costi aziendali dettato dal caro-energia, sia al rischio di una contrazione della domanda connesso al progressivo deterioramento del quadro economico complessivo. L’indagine presso gli operatori (ed estetiste) realizzata da CNA evidenzia le criticità attuali, ma mette anche in luce la voglia di reagire delle imprese e gli elementi su cui puntare per impostare una strategia di rilancio. La contrazione del fatturato. Le imprese che dichiarano di aver chiuso il ...

Lopinionista : Acconciatori ed estetisti, Cna: “Investimenti e formazione per contrastare le difficoltà esplose negli ultimi due a… - We_Pesaro : RT @vivereurbino: Acconciatori ed Estetisti, i risultati di una indagine della CNA, 'un settore che non molla e resiste' - vivereurbino : Acconciatori ed Estetisti, i risultati di una indagine della CNA, 'un settore che non molla e resiste'… - viverepesaro : Acconciatori ed estetisti. 'Un settore che non molla e resiste' - cnanazionale : L’indagine realizzata da CNA Benessere e Sanità evidenzia le criticità del settore, ma mette anche in luce la vogli… -