(Di mercoledì 21 settembre 2022) Zombie, zucche, mostri, streghe, dolcetti e scherzetti, horror e magia: questi sono alcuni degli ingredienti del famosodiche prenderà il via sabato 1°. Per i più ...

zazoomblog : A Mirabilandia dal 1° ottobre torna Halloween - #Mirabilandia #ottobre #torna - lifestyleblogit : A Mirabilandia dal 1° ottobre torna Halloween - - zazoomblog : Ultime Notizie – A Mirabilandia dal 1° ottobre torna Halloween - #Ultime #Notizie #Mirabilandia - News24_it : A Mirabilandia dal 1° ottobre torna Halloween - ledicoladelsud : A Mirabilandia dal 1° ottobre torna Halloween -

Adnkronos

La paura arriva aprimo weekend di ottobre e fino al 6 novembre, ultimo giorno di apertura stagionale del Parco. 21 settembre 2022La paura arriva aprimo weekend di ottobre e fino al 6 novembre, ultimo giorno di apertura stagionale del Parco. Biglietti online a partire da 24,90. Se ti abboni alla stagione 2023, ... A Mirabilandia dal 1° ottobre torna Halloween (Adnkronos) – Zombie, zucche, mostri, streghe, dolcetti e scherzetti, horror e magia: questi sono alcuni degli ingredienti del famoso Halloween di Mirabilandia che prenderà il via sabato 1° ottobre.Sabato 1° ottobre prende il via l’Halloween di Mirabilandia, con il parco allestito a tema, tunnel e animazioni per i più piccoli e nuove “horror zone” ben delimitate e attive solo dalle 19, con figur ...