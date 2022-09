Wartsila, cosa cambia con le nuove norme anti delocalizzazioni? I sindacati: “Più tempo per un’intesa con l’azienda. Ma nessun impatto sul nostro ricorso” (Di martedì 20 settembre 2022) “Siamo convinti che il provvedimento del giudice del lavoro di Trieste confermerà la condotta antisindacale dell’azienda“. È ottimista l’avvocato Vincenzo Martino, che insieme al collega Franco Focareta ha avuto il mandato da parte di Fim, Fiom e Uilm di impugnare la procedura di chiusura dello stabilimento della Wartsila di Trieste. Una decisione che, se confermata nelle modalità, porterà al licenziamento collettivo di 451 lavoratori. “l’azienda ha aperto questa procedura con modalità non esaurienti”, spiega l’avvocato a ilfattoquotidiano.it. Nell’udienza fissata per il 21 settembre non verrà in soccorso dei sindacati l’inasprimento delle norme sulle delocalizzazioni inserito dal governo Draghi nel decreto Aiuti ter: Martino e Adalberto Perulli, il giuslavorista che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) “Siamo convinti che il provvedimento del giudice del lavoro di Trieste confermerà la condottasindacale del“. È ottimista l’avvocato Vincenzo Martino, che insieme al collega Franco Focareta ha avuto il mandato da parte di Fim, Fiom e Uilm di impugnare la procedura di chiusura dello stabilimento delladi Trieste. Una decisione che, se confermata nelle modalità, porterà al licenziamento collettivo di 451 lavoratori. “ha aperto questa procedura con modalità non esaurienti”, spiega l’avvocato a ilfattoquotidiano.it. Nell’udienza fissata per il 21 settembre non verrà in soccorso deil’inasprimento dellesulleinserito dal governo Draghi nel decreto Aiuti ter: Martino e Adalberto Perulli, il giuslavorista che ...

ZzuCicciu : RT @fattoquotidiano: Wartsila, cosa cambia con le nuove norme anti delocalizzazioni? I sindacati: “Più tempo per un’intesa con l’azienda. M… - fattoquotidiano : Wartsila, cosa cambia con le nuove norme anti delocalizzazioni? I sindacati: “Più tempo per un’intesa con l’azienda… - GreenNewDeal_EU : RT @FabioGentile7: C’è da capire cosa c’entra @fffitalia #FridaysForFuture vi aspettiamo al prossimo sciopero per la #wartsila o per la #fl… - FFFBot1 : RT @FabioGentile7: C’è da capire cosa c’entra @fffitalia #FridaysForFuture vi aspettiamo al prossimo sciopero per la #wartsila o per la #fl… - FedericoPostet : RT @FabioGentile7: C’è da capire cosa c’entra @fffitalia #FridaysForFuture vi aspettiamo al prossimo sciopero per la #wartsila o per la #fl… -