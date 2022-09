Un'assicurazione per proteggere i dati biometrici (Di martedì 20 settembre 2022) La presenta Wallife e copre la tutela dei dati sensibili per l'accesso a smartphone, conti bancari e profili social Leggi su wired (Di martedì 20 settembre 2022) La presenta Wallife e copre la tutela deisensibili per l'accesso a smartphone, conti bancari e profili social

ladybes76 : @pastarossa_ io spero abbiano fatto un'assicurazione sugli infortuni tripla per lui :) - OscarTonnina : Assicurazione per associazioni Non Profit modulabile | Cattolica - BullaInterista : @el__cantero La conoscevo, addirittura lui paga di tasca sua l'assicurazione 'infortuni' e malgrado il 'no' di Ferl… - marcozaffoni1 : @marioadinolfi assicurazione privata (che sicuramente avrai) basta con la sanità pubblica dove io pago per qualcuno che non paga nulla - GGoogleenzo : @GenerazioneX2 @fanpage Meglio assicurazione privata. Basta gettar soldi per curare gratis stranieri. -