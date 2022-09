Ultime Notizie – Elezioni 2022, Calenda a Salvini: “Tu pupazzo povero di Putin” (Di martedì 20 settembre 2022) “Matteo Salvini, scusa non richiesta è ammissione manifesta. Per esempio io sono convinto che tu sia stato un pupazzo di Putin. Uno che si metteva magliette con la sua faccia e insulta il PdR come lo vuoi chiamare? Magari non hai preso i soldi, sarai un pupazzo povero“. Lo scrive il leader di Azione Carlo Calenda, commentando le parole del segretario della Lega Matteo Salvini che si è detto preoccupato per le parole di Mario Draghi sui “pupazzi prezzolati”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) “Matteo, scusa non richiesta è ammissione manifesta. Per esempio io sono convinto che tu sia stato undi. Uno che si metteva magliette con la sua faccia e insulta il PdR come lo vuoi chiamare? Magari non hai preso i soldi, sarai un“. Lo scrive il leader di Azione Carlo, commentando le parole del segretario della Lega Matteoche si è detto preoccupato per le parole di Mario Draghi sui “pupazzi prezzolati”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

SkyTG24 : Alluvione Marche, procuratrice Ancona: “È mancata l’allerta da Regione a Comuni' - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - zazoomblog : Ultime Notizie – Decreto aiuti bis ok del Senato: è legge - #Ultime #Notizie #Decreto #aiuti - PianetaMilan : Le principali notizie di questo pomeriggio in casa @acmilan. Migliorano le condizioni di #Origi e #Rebic, multa dal… -