Traffico Roma del 20-09-2022 ore 15:30 (Di martedì 20 settembre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati in studio Donatella Russo in apertura chiusa per incidente la diramazione Roma sud dal bivio per l’auto sole a San Cesareo Verso il raccordo anulare e per la chiusura abbiamo ripercussioni di Traffico sull’autostrada del Sole con 2 km di fila tra Valmontone e la diramazione Roma Sud a per chi procede verso Firenze alle porte della capitale ancora disagi sulla Pontina per la presenza di cantieri rallentamenti e code tra via di Decima e Tor de’ Cenci nei due sensi di marcia a Roma in città la polizia locale segnala un incidente in tangenziale all’altezza dell’uscita di via Salaria Villa Ada e si sono formate code da via Nomentana in direzione dello Stadio Olimpico attenzione poi ad un altro incidente in via Portuense nei pressi di via Marangoni inevitabili ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati in studio Donatella Russo in apertura chiusa per incidente la diramazionesud dal bivio per l’auto sole a San Cesareo Verso il raccordo anulare e per la chiusura abbiamo ripercussioni disull’autostrada del Sole con 2 km di fila tra Valmontone e la diramazioneSud a per chi procede verso Firenze alle porte della capitale ancora disagi sulla Pontina per la presenza di cantieri rallentamenti e code tra via di Decima e Tor de’ Cenci nei due sensi di marcia ain città la polizia locale segnala un incidente in tangenziale all’altezza dell’uscita di via Salaria Villa Ada e si sono formate code da via Nomentana in direzione dello Stadio Olimpico attenzione poi ad un altro incidente in via Portuense nei pressi di via Marangoni inevitabili ...

RotaruCris : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #traffico - Viale dei Parioli ?????? Traffico rallentato tra Via Gualtiero Castellini e Piazza Ungheria <-> #Luce… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Raccordo Anulare ?????? Code a tratti tra A91 Roma-Fiumicino e A1 Diramazione Sud > carreggiata e… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Viale dei Parioli ?????? Traffico rallentato tra Via Gualtiero Castellini e Piazza Ungheria <-> #Luceverde #Lazio - astralmobilita : ??? #A1 #RomaNapoli traffico bloccato per #incidente altezza bivio #A1 #MilanoNapoli e #DiramazioneRomasud ? #Roma… - FalsaAndrea : @lucianocapone State fuori dalla realtà siete ipocriti ma dove campate? Avete mai girato per il traffico di Roma in… -